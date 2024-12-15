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«Россия 25» обыграла Казахстан и стала победителем Кубка Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Россия 25» — победитель Кубка Первого канала-2024.
Фото Владимир Бланк, Известия

Команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024.

15 декабря россияне обыграли Казахстан в третьем матче на турнире — 3:1. По одной шайбе забросили Максим Соркин, Василий Глотов и Илья Сафонов. У соперника отличился Андрей Буяльский.

Команда Романа Ротенберга одержала третью победу на турнире. Ранее «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1) и Белоруссию (4:3 ОТ). С 6 очками российская сборная единолично возглавляет таблицу по итогам турнира.

Кубок Первого канала

«Россия 25» — Казахстан — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

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