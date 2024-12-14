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Сегодня, 16:47

Гол Кузнецова в овертайме принес «России 25» победу над Белоруссией

Алина Савинова
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«Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии во втором матче в Кубке Первого канала — 4:3 ОТ.

Голы российской команды в основное время забили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин и Богдан Конюшков. У белорусов отличились Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков, которые забросили свои шайбы за 68 секунд в концовке второго периода.

Победу россиянам в овертайме принес гол Евгения Кузнецова.

Ворота «России 25» защищал голкипер «Металлурга» Илья Набоков, у Белоруссии — Иван Кульбаков из «Торпедо».

В первом матче турнира Россия обыграла команду звезд мира КХЛ со счетом 4:1, а Белоруссия победила Казахстан (3:1). В воскресенье, 15 декабря, россияне встретятся с казахстанской командой, белорусы — со сборной легионеров КХЛ.

Кубок Первого канала

«Россия 25» — Белоруссия — 4:3 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)

Голы: Сафонов — 2 (Соркин), 21:04 — 1:0. Кузьмин — 1 (Григоренко, Хайруллин), 22:09 — 2:0. Стась — 1 (Скоренов), 32:08 — 2:1. Мороз — 3, 32:45 — 2:2. Бориков — 1 (Стась), 33:16 — 2:3. Конюшков — 1 (бол., Соркин), 45:50 — 3:3. Кузнецов — 1 (Глотов), 60:53 — 4:3.

Вратари: Набоков — Кульбаков.

Штраф: 2 — 12.

Судьи: Смирнов, Хажиев.

14 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена. 21412 зрителей.

Хоккей
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