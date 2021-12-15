Сборная России представила форму на матч Кубка Первого канала с Канадой
13:41
Сборная России по хоккею показала форму, в которой сыграет в стартовом матче Кубка Первого канала с Канадой.
«Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.
Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры», — написала пресс-служба сборной в Twitter.
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