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Сборная России представила форму на матч Кубка Первого канала с Канадой

13:41
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Сборная России по хоккею показала форму, в которой сыграет в стартовом матче Кубка Первого канала с Канадой.

«Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.

Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры», — написала пресс-служба сборной в Twitter.

В среду, 15 декабря, сборая России сыграет против Канады в стартовом матче Кубка Первого канала. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

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Анна Горшкова все материалы автора
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