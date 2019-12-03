Сборная России назвала состав на Кубок Первого канала
Штаб национальной сборной России объявил состав на традиционный домашний турнир. Кубок Первого канала-2019 пройдет с 12 по 15 декабря.
В состав сборной России вошли:
вратари — Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»)
защитники — Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба — СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М)
нападающие — Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Семенов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»)
Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер — Алексей Кудашов, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры — Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физподготовке — Александр Трошин.
Все матчи, кроме Финляндия — Чехия и Россия — Финляндия, пройдут на арене Парка легенд в Москве. Как и год назад, россияне проведут игру на футбольном стадионе «Газпром-Арена».
Расписание Кубка Первого канала (время начала матчей — московское)
12 декабря, четверг
20:00 Швеция — Россия
20:30 Финляндия — Чехия (матч состоится в Пльзени, Чехия)
14 декабря, суббота
11:00 Финляндия — Швеция
15:00 Россия — Чехия
15 декабря, воскресенье
14:00 Чехия — Швеция
16:00 Россия — Финляндия (матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге)
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