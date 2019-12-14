Сборная России по буллитам одолела Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России провела вторую встречу на Кубке Первого канала-2019. Подопечные Алексея Кудашова одержали победу по буллитам над Чехией.

Россияне забросили первые две шайбы в матче, но потом не только позволили чехам сравнять счет, но и проупстили третью шайбу. Но в третеьм периоде все же смогли выровнять положение и перевести игру в овертайм.

В доподнительное время команды не отличились, а в серии буллитов точнее были россияне.

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Россия — Чехия — 4:3 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кузьменко — 1 (Лямкин), 2:09 — 1:0. Григоренко — 1 (бол., Шипачев, Войнов), 17:44 — 2:0. Седлак — 4 (Крейчик, Яшкин), 21:43 — 2:1. Филиппи — 2 (Секач, Затевич), 35:24 — 2:2. Г. Зогорна — 1 (Р. Зогорна, Филиппи), 47:28 — 2:3. Ожиганов — 1 (В.Э. Ткачев), 48:48 — 3:3.

Победный буллит: В.Э. Ткачев.

Вратари: Сорокин (48:40 — 48:48) — Грубец.

Штраф: 6 — 6.

Судьи: Викман, Хейккинен.

14 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

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