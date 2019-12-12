Сборная России назвала состав на матч со Швецией
18:46
Стал известен состав сборной России на матч «Кубка Первого канала» против сборной Швеции.
? Есть состав на стартовый матч Кубка Первого канала!— Хоккей России (@russiahockey) December 12, 2019
?Стартовое вбрасывание — в 20:00 по мск
?Смотреть игру можно на канале «Матч Страна», на сайте Первого канала и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/maVQMdJxp1
Вратари: Самонов — Сорокин
Первое звено: Григоренко, Шипачев, Капризов, Нестеров, Войнов.
Второе звено: Кузьменко, Ткачев, Бурдасов, Рафиков, Ожиганов.
Третье звено: Барабанов, Семенов, Жафяров, Миронов, Марченко.
Четвертое звено: Слепышев, Карнаухов, Кетов, Якимов, Лямкин, Дронов.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
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