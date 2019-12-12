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Сборная России назвала состав на матч со Швецией

18:46
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Стал известен состав сборной России на матч «Кубка Первого канала» против сборной Швеции.

Вратари: Самонов — Сорокин

Первое звено: Григоренко, Шипачев, Капризов, Нестеров, Войнов.

Второе звено: Кузьменко, Ткачев, Бурдасов, Рафиков, Ожиганов.

Третье звено: Барабанов, Семенов, Жафяров, Миронов, Марченко.

Четвертое звено: Слепышев, Карнаухов, Кетов, Якимов, Лямкин, Дронов.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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