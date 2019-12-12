Сборная России назвала состав на матч со Швецией

? Есть состав на стартовый матч Кубка Первого канала!



?Стартовое вбрасывание — в 20:00 по мск

?Смотреть игру можно на канале «Матч Страна», на сайте Первого канала и на https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/maVQMdJxp1