Сегодня, 12:45

Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала-2025

Сергей Ярошенко
Фото Александр Федоров

Сборная мира КХЛ не примет участие в ближайшем Кубке Первого канала-2025, сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что данное решение КХЛ приняла совместно с Федерацией хоккея России.

Команда дебютировала на Кубке Первого канала-2024, который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда сборная мира заняла третье место с 2 очками, одержав единственную победу в матче со сборной Казахстана (3:1).

В этом году турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

Источник: КХЛ
  • А какие у тебя корни ?

    Сборная мира КХЛ это круче чем просто сборная мира

    02.10.2025

  • Mick Shelby

    Если есть сборная мира КХЛ, значит будет сборная мира Китая. А может быть, и Вьетнама.

    02.10.2025

  • hаnt64

    Сейчас приглашают сборную Кабо-Верде. Спортсмены срочно учатся кататься на коньках!

    02.10.2025

  • Топотун

    Дык Фук тебе в ухо !

    02.10.2025

  • Топотун

    А он им надо ?

    02.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А сборная Китая будет?

    02.10.2025

  • zoolord

    Очень и очень зря.

    02.10.2025

