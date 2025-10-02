Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала-2025
Сборная мира КХЛ не примет участие в ближайшем Кубке Первого канала-2025, сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что данное решение КХЛ приняла совместно с Федерацией хоккея России.
Команда дебютировала на Кубке Первого канала-2024, который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда сборная мира заняла третье место с 2 очками, одержав единственную победу в матче со сборной Казахстана (3:1).
В этом году турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.
Источник: КХЛ
