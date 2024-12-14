Кубок Первого канала: сборная мира КХЛ победила сборную Казахстана

Сборная мира КХЛ одержала победу в матче с национальной сборной Казахстана на Кубке Первого канала — 3:1.

В составе номинальных хозяев голами отметились Арно Дюрандо, Александер Хмелевски и Энди Андреофф. У Казахстана шайбу забросил Артем Лихотников.

После 2 матчей сборная мира КХЛ занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. Казахстанцы находятся на последней, 4-й строчке без набранных баллов.

Кубок Первого канала

Казахстан — Сборная мира КХЛ — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Дюрандо — 1, 10:39 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Тодд), 13:39 — 0:2. Андреофф — 1 (бол., Тодд, Пресс), 34:38 — 0:3. Лихотников — 1 (Бойко, Александров), 56:00 — 1:3.

Вратари: Амирбеков — Рибар.

Штраф: 8 — 4.

Судьи: Кондратьев, Олисов.

14 декабря. Санкт-Петербург. «СКА Арена».