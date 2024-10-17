Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 16:56

Санкт-Петербург примет Кубок Первого канала по хоккею в 2024 году

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Санкт-Петербург примет матчи Кубка Первого канала по хоккею в 2024 году, сообщил генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

«Кубок Первого канала пройдет в Петербурге, по участникам пока не хочу говорить, потому что прямо сейчас мы ведем переговор. Мы хотим, чтобы было четыре команды, но какая будет четвертой — пока останется сюрпризом», — приводит слова Курбатова ТАСС.

В прошлом году турнир прошел также в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие сборные «Россия 25», Белоруссии, Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ».

Источник: ТАСС
Хоккей
Читайте также
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Фигуристка Липницкая стала мамой во второй раз
Популярное видео
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости