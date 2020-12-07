Сафронов рассказал о проблемах состава сборной России на Кубке Первого канала

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился мнением о проблемах с составом национальной команды на Кубок Первого канала.

«Кубок Первого канала вскрывает одну более серьезную кадровую проблему: отличных вратарей в России много, но если смотреть с прицелом на тот же чемпионат мира, то в КХЛ однозначного первого номера нет, — цитирует Сафронова Газета.Ru. — Кто-то сыроват для международной арены, кто-то сидит и ждет погоды у североамериканского хоккейного океана. В итоге своего Третьяка или Бобровского, однозначного первого номера, нет даже для домашнего этапа Евротура».

Кубок Первого Канала состоится в Москве. Турнир пройдет 17-20 декабря.