Ротенберг заявил, что показывал игрокам «России 25» нарезки сборной СССР на тренировках

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча против сборной мира КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала.

— Очень хорошо подготовились. Нам удалось собрать очень дружную команду. Все эти дни мы с ребятами работали над тем, чтобы команда стала настоящей сборной России. Ребята приехали из разных клубов. Есть те, кто играл на прошлом победном Кубке Первого канала. Им было проще. В то же время многое поменяли в тактическом плане, нужно было хорошо потренироваться. Взялись за это фундаментально, много смотрели видео с ребятами. Была хорошая коммуникация.

Это привело нас к победе. Соперники — сильная команда, сильный штаб. Железный Майк [Кинэн]! Будучи маленьким мальчиком, смотрел матчи, когда он возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс». Для меня большая честь сегодня играть против такого сильного соперника. Благодарны, что он помогает российскому хоккею развиваться, приехал к нам.

Также специалист высказал мнение по отдельным эпизодам игры и действиям хоккеистов.

— Игра складывалась по нашему плану. Надо поздравить дебютантов — не так просто сыграть первую игру. Мы видели, что где-то, когда нужно было хладнокровно реализовать, ребята в первом периоде не завершали. После поговорили — обозначили, куда лучше бросать [Джереми] Смиту. Даже Третьяк отметил, что он сыграл феноменально.

Потом они ждали своих моментов. В тех ситуациях [Илья] Набоков сыграл здорово. В третьем периоде забили хороший гол, но дальше допустили ошибку. Как в нашей культуре — кнут и пряник! Есть что улучшать. Самая важная игра — следующая. Хочу поблагодарить всех, порадовали всю страну. Показали тот хоккей, который нам нужен: доминирование с шайбой, железобетонная оборона. Будем стремиться [в следующих матчах] сыграть на ноль. Плюс была блистательная атака. В том числе смотрели клипы сборной СССР: взяли на вооружение, реализовали на деле.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.