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Сегодня, 22:20

Ротенберг сообщил о 4 изменениях в составе сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Алина Савинова
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что в преддверии Кубка Первого канала в составе российской команды произошли изменения.

В турнире из-за повреждений не смогут принять участие защитник Сергей Телегин («Авангард»), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Сергей Андронов и Захар Бардаков (оба — СКА).

Вместо них в сборную были вызваны защитник «Лады» Магомед Шараканов, форварды Михаил Котляревский из «Трактора», Максим Джиошвили из московского «Динамо» и Николай Поляков из СКА.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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