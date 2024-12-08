Ротенберг сообщил о 4 изменениях в составе сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что в преддверии Кубка Первого канала в составе российской команды произошли изменения.

В турнире из-за повреждений не смогут принять участие защитник Сергей Телегин («Авангард»), нападающие Максим Шабанов («Трактор»), Сергей Андронов и Захар Бардаков (оба — СКА).

Вместо них в сборную были вызваны защитник «Лады» Магомед Шараканов, форварды Михаил Котляревский из «Трактора», Максим Джиошвили из московского «Динамо» и Николай Поляков из СКА.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.