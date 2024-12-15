Ротенберг — о санкциях: «В ИИХФ не сами решения принимают. Уйдет Байден, тогда поговорим»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал перспективы возвращения российских хоккейных команды в международные соревнования.

— С моей точки зрения — мы хоть завтра готовы вернуться. Наша сборная готова, об этом говорит и результат. А что касается решений ИИХФ — они тоже не сами их принимают. Поэтому давайте объективно оценим ситуацию.

Я думаю, что после смены президента США — уйдет Байден... Какого числа он уходит? 20 января? Давайте вернемся к этому вопросу 20 января. И тогда мы можем объективно оценить сроки возвращения сборной России. Трамп поможет? Этот вопрос Трампу адресуйте, пожалуйста. У меня другая фамилия. Я не Трамп», — заявил Ротенберг.

«Россия 25» под руководством тренера одержала победу на Кубке Первого канала-2024, одержав 3 победы в 3 матчах.