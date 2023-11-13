Ротенберг прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о составе национальной команды на Кубок Первого канала.

13 ноября ФХР объявила расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала. В список вошли 52 игрока из 14 команд ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Тренерский совет ФХР принял решение о том, что в декабре должна сыграть именно молодая команда — игроки, чей средний возраст не превышает 25 лет. График в КХЛ непростой, игры идут через день, но у нашей молодежи хватит сил и на сборную, тем более, что желание играть за нее бьет через край», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

На Кубке Первого канала сборная России сыграет с командами Казахстана (14 декабря), Белоруссии (16 декабря) и Китая (17 декабря).