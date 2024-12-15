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Ротенберг — о победе на КПК: «Выиграли второй год подряд, это дорогого стоит. Стабильность — признак мастерства»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу команды на Кубке Первого канала.

15 декабря «Россия 25» обыграла сборную Казахстана (3:1) и обеспечила себе 1-е место в турнирной таблице.

— Очень рады, что выиграли Кубок Первого канала второй год подряд. Стабильность — признак мастерства. Это дорогого стоит. Очень благодарны нашим игрокам, очень благодарны клубам, которые отпустили своих игроков в сборную России. Сегодня эмоционально было непросто. Но мы победили за явным преимуществом. В то же время отдаю должное сопернику и его вратарю.

Ранее в рамках турнира команда «Ротенберга» обыграла сборную мира КХЛ (4:1) и сборную Белоруссии (4:3 ОТ).

Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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