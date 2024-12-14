Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Судейство

Сегодня, 17:25

Ротенберг: «В футболе уже разбираются с судейством благодаря Федорищеву. В хоккее тоже нужно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг
Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.
Фото Известия

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал работу судей в матче Кубка Первого канала против сборной Белоруссии (4:3 ОТ).

— Ребята выполнили установку, бились друг за друга. Была кровь. У Кузьмина перелом со смещением, уехал в больницу. Долгое время не сыграет. Очень жесткая игра. Ожидали от сборной Белоруссии этого.

Ключевой момент — удар в голову, судьи молчат. Хоккей — мужская игра, это касается и судей. Трус не играет в хоккей, это тоже касается судей. Это был удар Майка Тайсона! Но это не хоккей. За это надо удалять сразу. Судьи провалили эту игру. Расстроен. Это плохой знак.

В футболе разбираются [с судейством], губернатор Самарской области поднял важную проблему. Считаю, что в нашем судействе надо тоже разобраться, как в футболе. Поддержать. Люди получают травмы. Человек остался фактически без носа после удара со смещением. Тяжелая ситуация.

После 2 матчей «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 4 очками. Матч против сборной Казахстана состоится 15 декабря, начало — в 14:00 по московскому времени.

Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Читайте также
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
Главный тренер «Спартака» Станкович развелся после 23 лет брака
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
Президентом Грузии избран Кавелашвили
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Третьяк — о победе «России 25»: «С Белоруссией никогда легко не бывает»

Карпухин рассказал, что не завидует тем, кто отдыхал и не ездил в сборную

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости