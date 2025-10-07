Ротенберг пригласил сборную России и Карпина на игры Кубка Первого канала в Новосибирске
Член совета директоров хоккейного «Динамо» и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о приглашении главного тренера сборной России Валерия Карпина на игры Кубка Первого канала.
«Мы ждем Валерия Георгиевича Карпина и сборную России в Новосибирске на Кубке Первого канала, приглашаем их на игры. Так же и мы постараемся посетить футбольные матчи нашей сборной», — сказал Ротенберг «СЭ».
Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря.
