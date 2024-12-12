Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 22:15

Ротенберг предложил штрафовать журналистов за необъективную информацию о сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер СКА и команды «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопросх о различиях в работе с клубом и сборной.

— Кого тяжелее тренировать: сборную России или СКА?

— Спасибо за правильный хоккейный вопрос. Видимо, вы будете журналистом. Болели за сборную России? Слава Богу, есть хоть один, кто болел (смеется). Такое бывает. Такая у нас культура.

Сборная — гордость. Ребята приезжают, понимая требования. Это совершенно другой уровень. И они выполняются на 100 процентов. Если вы посмотрите на наш состав... Читал критику, что за сборную играют только хоккеисты СКА. Видимо, пишут по рекомендациям людей, которые точно не заинтересованы в развитии хоккея в России.

Сколько было игроков СКА? Кто-то пишет про 17. Где они? Их нет. Из шести защитников — 2 из СКА. Вратарей — ни одного. Вот и все ответы. За глаза вводить общественность в заблуждение... Зачем это делается? Приезжают коллеги из ОАЭ. Они нам говорят, что все хорошо. Может, будет слушать тех, кто объективно оценивает положение дел? Предлагаю ввести систему справедливых штрафов против журналистов. Спонсоров найдем из Абу-Даби, — передает слова тренера корреспондент «СЭ».

Ранее Ротенберг высказал претензии к одному из журналистов в ходе пресс-конференции после матча «России 25» и сборной мира КХЛ (4:1). Тренер обвинил репортера в преднамеренном негативе по отношению к сборной России и российскому хоккею.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.

Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
Читайте также
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Песков заявил о неизбежности ответа на атаку ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу
«Химки» могут сняться с РПЛ? Как тогда изменится турнирная таблица?
Популярное видео
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роман Ротенберг призвал журналистов смотреть матчи внимательно, а не «стоя в буфете»

Кинэн оценил работу Ротенберга в СКА и сборной России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости