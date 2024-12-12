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Сегодня, 22:21

Ротенберг ответил на вопрос о сравнении Кубка Первого канала с «Турниром четырех наций»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал зрительское внимание к Кубке Первого канала, который проходит в Санкт-Петербурге.

— Вы говорили, что за матчами СКА смотрят даже в ЮАР. А за этим турниром где следят?

— Точно в ОАЭ следят, они это сами подтвердили. Они все смотрели вживую! Там положительно относятся к перспективам нашего хоккея. ОАЭ хочет работать не с США, не с Канадой, а с нами!

— По каким показателям будет сравниваться этот турнир с «Турниром четырех наций»?

— Давайте по факту обсудим. Где проходит «Турнир четырех наций»? На какой арене? Какая у нее вместимость? Какая вместимость арены в Бостоне? Знаете, как Штирлиц — взял себе паспорт. Аккредитовали наших журналистов — а они из Бостона. По показателям вместимости мы лучше, факт. У нас будет больше болельщиков на арене. Рейтинги подведем после турнира.

Мы можем установить рекорд крытых арен для сборной России. Мы будем работать [над этим]. У нас есть сутки, чтобы собрать рекорд. Ждем всех и болельщиков из Бостона в том числе. Всем будем рады, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.

В «Турнире четырех наций» примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира. Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля 2025 года.

Хоккей
Роман Ротенберг
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