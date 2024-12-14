Ротенберг: «Видели опрос ВЦИОМ, хоккей — первый по популярности в стране. Будем работать дальше»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча против сборной Белоруссии (4:3 ОТ) в рамках Кубка Первого канала.

— Получили импульс, забили шайбы. После второго периода серьезно поговорили, обсудили, как лучше сыграть, порадовать страну и болельщиков. В овертайме хорошо сыграли. Все рады, что [Евгений] Кузнецов вернулся в сборную.

Такой гол он забивал «Питтсбургу» [в НХЛ]. Сегодня забил соперникам. Был хоккей высочайшего уровня. Об этой игре будут долго говорить. Сборная Белоруссии очень сильная команда. Они все лидеры команд КХЛ.

— Что вы испытали, когда за 68 секунд столько пропустили?

— Хоккей — это стихия. Каждая секунда и смена важны. Как и в жизни, все что угодно может произойти. Тем интереснее, нет заранее подготовленных сценариев. Это не театр. Слава Богу, победила сборная России. Это поднимает рейтинг нашего хоккея.

Недавно было исследование ВЦИОМ, что хоккей номер один. Очень рады этому, будем дальше работать. Здесь надо правильно реагировать, бывают разные ситуации. В КХЛ в таких случаях я брал тайм-ауты. Но так быстро все произошло... Сегодня белорусы поменяли тактику. Взяли наши козыри на вооружение. Завтра будем сильнее. Главное победили.

— Не было мысли поменять Набокова после третьей шайбы?

— Нет. Уверен на сто процентов в нем. Заслуженно первый номер сборной. Всегда вопрос — кто дал бросить, — передает слова тренера корреспондент «СЭ».

После 2 матчей «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 4 очками. Матч против сборной Казахстана состоится 15 декабря, начало — в 14:00 по московскому времени.