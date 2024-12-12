Россия — Звезды мира КХЛ: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала
Россия и Звезды мира КХЛ встретятся на Кубке Первого канала 12 декабря
Сборные России и звезд мира КХЛ сыграют в матче Кубка Первого канала 2024 в четверг, 12 декабря. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 18.30 по московскому времени.
Транслировать игру будет Первый канал и его сайт 1tv.ru. Начало прямого эфира — в 18.25 мск.
Ход и результат игры Россия — звезды мира КХЛ можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Кубок Первого канала-2024 проводится с 12 по 15 декабря. В турнире принимают участие Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (команда составлена из легионеров всех клубов лиги).
«Россия 25» является действующим победителем Кубка Первого канала.
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