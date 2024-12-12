Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 17:00

Россия — Звезды мира КХЛ: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала

Россия и Звезды мира КХЛ встретятся на Кубке Первого канала 12 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и звезд мира КХЛ сыграют в матче Кубка Первого канала 2024 в четверг, 12 декабря. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 18.30 по московскому времени.

Транслировать игру будет Первый канал и его сайт 1tv.ru. Начало прямого эфира — в 18.25 мск.

Ход и результат игры Россия — звезды мира КХЛ можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Кубок Первого канала-2024 проводится с 12 по 15 декабря. В турнире принимают участие Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (команда составлена из легионеров всех клубов лиги).

«Россия 25» является действующим победителем Кубка Первого канала.

Сборная России по хоккею
Читайте также
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Популярное видео
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Белоруссии победила Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости