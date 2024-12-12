Россия и Звезды мира КХЛ встретятся на Кубке Первого канала 12 декабря

Сборные России и звезд мира КХЛ сыграют в матче Кубка Первого канала 2024 в четверг, 12 декабря. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 18.30 по московскому времени.

Транслировать игру будет Первый канал и его сайт 1tv.ru. Начало прямого эфира — в 18.25 мск.

Ход и результат игры Россия — звезды мира КХЛ можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Кубок Первого канала-2024 проводится с 12 по 15 декабря. В турнире принимают участие Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (команда составлена из легионеров всех клубов лиги).

«Россия 25» является действующим победителем Кубка Первого канала.