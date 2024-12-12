Россия и Звезды мира КХЛ встретятся на Кубке Первого канала 12 декабря

Сборная России (команда «Россия 25») и сборная звезд мира КХЛ (команда легионеров лиги) сыграют в первый день Кубка Первого канала-2024. Игра в четверг, 12 декабря, пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.30 по московскому времени.

Транслировать матч «России 25» и команды легионеров в прямом эфире будет Первый канал и его сайт 1tv.ru.

Ключевые события и результат игры Россия — звезды мира КХЛ отслеживайте в нашем матч-центре.

Кубок Первого канала-2024 пройдет с 12 по 15 декабря. В турнире примут участие Россия («Россия 25» стала первой год назад), Казахстан, Белоруссия и сборная легионеров КХЛ.