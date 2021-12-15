Россия увеличила преимущество в счете после второго периода матча против Канады на Кубке Первого канала
20:03
Сборная России играет против команды Канады на старте Кубка Первого канала. После второго периода россияне ведут со счетом 3:1.
Во втором периоде сначала канадцы сравняли счет, но потом россияне не только вернули преимущество, но и увеличили его.
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