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Россия увеличила преимущество в счете после второго периода матча против Канады на Кубке Первого канала

20:03
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Сборная России играет против команды Канады на старте Кубка Первого канала. После второго периода россияне ведут со счетом 3:1.

Во втором периоде сначала канадцы сравняли счет, но потом россияне не только вернули преимущество, но и увеличили его.

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Иван Шитик все материалы автора
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