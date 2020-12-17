Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Россия — Швеция: время начала матча и где смотреть трансляцию бесплатно

11:15
Россия сыграет против Швеции на Евротуре. Фото ФХР
Россия сыграет против Швеции на Евротуре. Фото ФХР
Теги:

Сегодня, 17 декабря, в Москве стартует Кубок Первого канала. Сборная России сыграет против команды Швеции, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прошлой встрече на предыдущем этапе Еврохоккейтура Россия победила Швецию в серии буллитов — 2:1.

Следить за матчем Россия — Швеция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1010
Все опросы
Как сборная России выступит на Кубке Первого канала-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир