Сегодня, 17 декабря, в Москве стартует Кубок Первого канала. Сборная России сыграет против команды Швеции, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прошлой встрече на предыдущем этапе Еврохоккейтура Россия победила Швецию в серии буллитов — 2:1.

Следить за матчем Россия — Швеция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция