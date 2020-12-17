Россия — Швеция: время начала матча и где смотреть трансляцию бесплатно
11:15
Сегодня, 17 декабря, в Москве стартует Кубок Первого канала. Сборная России сыграет против команды Швеции, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В прошлой встрече на предыдущем этапе Еврохоккейтура Россия победила Швецию в серии буллитов — 2:1.
Следить за матчем Россия — Швеция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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