Сегодня сборная России в Москве сыграет против команды Швеции. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

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Видеотрансляция матча Россия — Швеция