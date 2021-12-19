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Россия перевела в овертайм матч Кубка Первого канала против Финляндии

17:53
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Сборная России смогла перевести в овертайм матч Кубка Первого канала против Финляндии.

По зоду третьего периода россияне уступали со счетом 1:2. Финны реализовали большинство усилиями Сакари Маннинена.

Но за пару минут до конца Вячеслав Войнов сравнял счет. Причем изначально судьи отменили взятие ворот из-за помехи вратарю, но после тренерский штаб сборной России взял запрос на отмену помехи вратарю. В итоге, судьи засчитали взятие ворот.

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Иван Шитик все материалы автора
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