Россия перевела в овертайм матч Кубка Первого канала против Финляндии

Сборная России смогла перевести в овертайм матч Кубка Первого канала против Финляндии.

По зоду третьего периода россияне уступали со счетом 1:2. Финны реализовали большинство усилиями Сакари Маннинена.

Но за пару минут до конца Вячеслав Войнов сравнял счет. Причем изначально судьи отменили взятие ворот из-за помехи вратарю, но после тренерский штаб сборной России взял запрос на отмену помехи вратарю. В итоге, судьи засчитали взятие ворот.