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Россия обыгрывает Чехию после второго периода матча Кубка Первого канала

16:55
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Сборная России играет с командой Чехии на Кубке Первого канала. После второго периода россияне выигрывают со счетом 5:1.

Автором первой шайбы во втором периоде стал нападающий Михаил Григоренко, который оформил дубль в этой встрече.

В концовке периода большинства реализовал нападающий Александр Елесин.

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Иван Шитик все материалы автора
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