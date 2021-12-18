Россия обыгрывает Чехию после второго периода матча Кубка Первого канала
16:55
Сборная России играет с командой Чехии на Кубке Первого канала. После второго периода россияне выигрывают со счетом 5:1.
Автором первой шайбы во втором периоде стал нападающий Михаил Григоренко, который оформил дубль в этой встрече.
В концовке периода большинства реализовал нападающий Александр Елесин.
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