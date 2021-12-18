Россия обыгрывает Чехию после второго периода матча Кубка Первого канала

Сборная России играет с командой Чехии на Кубке Первого канала. После второго периода россияне выигрывают со счетом 5:1.

Автором первой шайбы во втором периоде стал нападающий Михаил Григоренко, который оформил дубль в этой встрече.

В концовке периода большинства реализовал нападающий Александр Елесин.