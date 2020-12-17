Россия назвала состав на матч со Швецией
18:30
Сборная России назвала состав на матч Кубка Первого канала против команды Швеции.
Изучаем состав на стартовый матч на Кубке Первого канала — и готовимся от души болеть за команду.— Хоккей России (@russiahockey) December 17, 2020
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?Где смотреть: Матч ТВ, сайт Первого канала и https://t.co/hVuJjVagKJ
?#снамироссия #россиявмоемсердце pic.twitter.com/Ulmv38zEQb
Вратари: Самонов, Федотов.
1-е звено: Ткачев, Шипачев, Чибисов, Рафиков, Марченко.
2-е звено: Кузьменко, Морозов, Бурдасов, Галенюк, Ожиганов.
3-е звено: Сошников, Зернов, Коршков, Лямкин, Юдин.
4-е звено: Мамин, Карнаухов, Воронков, Яковлев, Кадейкин.
Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
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