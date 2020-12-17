Россия назвала состав на матч со Швецией

Изучаем состав на стартовый матч на Кубке Первого канала — и готовимся от души болеть за команду.

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?Где смотреть: Матч ТВ, сайт Первого канала и https://t.co/hVuJjVagKJ

?#снамироссия #россиявмоемсердце pic.twitter.com/Ulmv38zEQb