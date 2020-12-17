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Россия назвала состав на матч со Швецией

18:30
Вадим Шипачев и Валерий Брагин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Шипачев и Валерий Брагин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России назвала состав на матч Кубка Первого канала против команды Швеции.

Вратари: Самонов, Федотов.

1-е звено: Ткачев, Шипачев, Чибисов, Рафиков, Марченко.

2-е звено: Кузьменко, Морозов, Бурдасов, Галенюк, Ожиганов.

3-е звено: Сошников, Зернов, Коршков, Лямкин, Юдин.

4-е звено: Мамин, Карнаухов, Воронков, Яковлев, Кадейкин.

Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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