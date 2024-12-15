Сборная России (команда «Россия 25») и сборная Казахстана сыграют в заключительный день Кубка Первого канала-2024. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 декабря, начнется в 14.00 по московскому времени.

Транслировать матч России и Казахстана в прямом эфире будет Первый канал и его сайт 1tv.ru.

Ключевые события и результат игры Россия — Казахстан отслеживайте в нашем матч-центре.

В этом розыгрыше Кубка Россия одержала две победы над сборной звезд мира КХЛ (4:1) и Белоруссией (4:3 ОТ). У Казахстана — два поражения, от белорусов и команды легионеров (дважды — 1:3).

Кубок Первого канала-2024 проходит с 12 по 15 декабря.