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Россия — Казахстан: смотреть матч Кубка Первого канала 2024

Россия и Казахстан сыграют в Кубке Первого канала 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Сборная России / ФХР, Telegram

Сборная России (команда «Россия 25») и сборная Казахстана сыграют в заключительный день Кубка Первого канала-2024. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 декабря, начнется в 14.00 по московскому времени.

Транслировать матч России и Казахстана в прямом эфире будет Первый канал и его сайт 1tv.ru.

Ключевые события и результат игры Россия — Казахстан отслеживайте в нашем матч-центре.

В этом розыгрыше Кубка Россия одержала две победы над сборной звезд мира КХЛ (4:1) и Белоруссией (4:3 ОТ). У Казахстана — два поражения, от белорусов и команды легионеров (дважды — 1:3).

Кубок Первого канала-2024 проходит с 12 по 15 декабря.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
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