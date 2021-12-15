Россия победила Канаду на старте Кубка Первого канала
Сборная России провела стартовый матч Кубка Первого канала — второго этапа Еврохоккейтура. Россияне на своем льду обыграли принципиального соперника — сборную Канады.
Команда Алексея Жамнова выиграла со счетом 4:3.
В составе российской команды отличились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.
В следующем матче сборная России сыграет против команды Швеции. Встреча пройдет 16 декабря.
Хоккей
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Россия — Канада — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Голы: Коршков — 1, 4:23 — 1:0. Гормли — 1 (бол., Робинсон, Тамбеллини), 27:51 — 1:1. Елесин — 2 (К. Марченко, Чибисов), 28:16 — 2:1. Нестеров — 1 (бол., Анисимов), 39:54 — 3:1. Шипачев — 1 (К. Марченко), 40:20 — 4:1. Одетт — 1 (Найт), 48:00 — 4:2. О`Делл — 1 (Робинсон, Спунер), 58:38 — 4:3.
Вратари: Федотов — Погге.
Броски: 35 (10+12+13) — 31 (10+6+15).
Штраф: 2 — 8.
Судьи: Гофман, Ромасько.
15 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю