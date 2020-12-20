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Россия — Финляндия: время начала матча и где смотреть трансляцию бесплатно

09:15
Сборная России сыграет с Финляндией в матче Евротура. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России сыграет с Финляндией в матче Евротура. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 20 декабря, сборная России проведет третий матч на Кубке Первого канала. Соперник — команда Финляндии, начало матча — в 15.30 по московскому времени.

В первой встрече турнира российская сборная в серии буллитов победила Швецию 4:3, а в субботу оказалась сильнее Чехии — 4:1. У финов всего одна победа на турнире и три очка в активе.

Следить за матчем Россия — Финляндия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Финляндия

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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