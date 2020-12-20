Сегодня, 20 декабря, сборная России проведет третий матч на Кубке Первого канала. Соперник — команда Финляндии, начало матча — в 15.30 по московскому времени.

В первой встрече турнира российская сборная в серии буллитов победила Швецию 4:3, а в субботу оказалась сильнее Чехии — 4:1. У финов всего одна победа на турнире и три очка в активе.

Следить за матчем Россия — Финляндия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Финляндия