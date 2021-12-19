Россия — Финляндия: состав российской сборной на матч Кубка Первого канала
14:28
Стал известен состав сборной России на заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.
Ворота российской сборной будет защищать Иван Федотов.
Состав команды выглядит следующим образом:
На счету сборной России под руководством Алексея Жамнова три победы в трех матчах домашнего этапа Евротура.
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