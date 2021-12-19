Стал известен состав сборной России на заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

Ворота российской сборной будет защищать Иван Федотов.

Состав команды выглядит следующим образом:

Состав на заключительный матч на Кубке Первого канала!

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Стартовое вбрасывание в 15:30 по мск, игру покажет Первый, также смотреть эфир можно на https://t.co/hVuJjUSFTb

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/wPlPYBeK61 — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021

На счету сборной России под руководством Алексея Жамнова три победы в трех матчах домашнего этапа Евротура.