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Россия — Финляндия: состав российской сборной на матч Кубка Первого канала

14:28
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Стал известен состав сборной России на заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

Ворота российской сборной будет защищать Иван Федотов.

Состав команды выглядит следующим образом:

На счету сборной России под руководством Алексея Жамнова три победы в трех матчах домашнего этапа Евротура.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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