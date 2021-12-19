Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Россия — Финляндия: где смотреть и во сколько начало матча Кубка Первого канала

14:00
Хоккеисты сборной России празднуют заброшенную шайбу. Фото ФХР
Хоккеисты сборной России празднуют заброшенную шайбу. Фото ФХР
Теги:

В воскресенье, 19 декабря, сборная России по хоккею сыграет против Финляндии в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

У команды Алексея Жамнова три победы в трех матчах турнира: в первой встрече была обыграна Канада со счетом 4:3, а затем — Швеция (1:0) и Чехия (5:2). У финнов две победы — над чехами (3:2Б) и Канадой (4:1).

Смотреть видеотрансляцию матча Россия — Финляндия в прямом эфире можно по этой ссылке на сайте Первого канала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора
Читайте также
Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной
Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния
0
Реклама