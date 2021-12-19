В воскресенье, 19 декабря, сборная России по хоккею сыграет против Финляндии в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

У команды Алексея Жамнова три победы в трех матчах турнира: в первой встрече была обыграна Канада со счетом 4:3, а затем — Швеция (1:0) и Чехия (5:2). У финнов две победы — над чехами (3:2Б) и Канадой (4:1).

Смотреть видеотрансляцию матча Россия — Финляндия в прямом эфире можно по этой ссылке на сайте Первого канала.