Россия обыграла Финляндию и стала победителем Кубка Первого канала

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России обыграла команду Финляндии (5:1).

В составе хозяев турнира голы забивали Вадим Шипачев, Дмитрий Воронков, который сделал дубль, Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко. У финнов гол в активе Харри Песонена.

Россия набрала восемь очков и стала победителем турнира. У финнов три очка и третье место. Также три очка у чехов, которые стали четвертыми. Второе место у сборной Швеции — четыре очка.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия — Финляндия — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Шипачев — 2 (Яковлев), 13:06 — 1:0. Воронков — 1 (Мамин), 23:13 — 2:0. Воронков — 2 (Карнаухов, Толчинский), 28:23 — 3:0. Песонен — 1, 36:26 — 3:1. Карнаухов — 1 (мен., п.в.), 58:27 — 4:1. Кузьменко — 3 (Сошников), 59:47 — 5:1.

Вратари: Самонов (12:20 — 13:06) — Олкинуора (56:33 — 58:27).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (11+5+5) — 22 (9+7+6).

Судьи: Наумов, Оскирко.

20 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».