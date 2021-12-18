Россия — Чехия: Билялов будет защищать ворота российской сборной в матче Кубка Первого канала
14:08
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч против команды Чехии в рамках Кубка Первого канала. Ворота нашей команды будет защищать голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.
В состав не попал форвард СКА Кирилл Марченко, а 20-летний нападающий из «Авангарда» Арсений Грицюк начнет встречу во втором звене.
Состав команды выглядит следующим образом:
Начало матча Россия — Чехия — в 15.30 по московскому времени. Здесь можно смотреть прямую трансляцию игру.
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