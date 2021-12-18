Стал известен состав сборной России по хоккею на матч против команды Чехии в рамках Кубка Первого канала. Ворота нашей команды будет защищать голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

В состав не попал форвард СКА Кирилл Марченко, а 20-летний нападающий из «Авангарда» Арсений Грицюк начнет встречу во втором звене.

Состав команды выглядит следующим образом:

Состав на матч с чехами на Кубке Первого канала ?

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/hf4n2cNO1U — Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021

Начало матча Россия — Чехия — в 15.30 по московскому времени. Здесь можно смотреть прямую трансляцию игру.