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Россия — Чехия: Билялов будет защищать ворота российской сборной в матче Кубка Первого канала

14:08
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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч против команды Чехии в рамках Кубка Первого канала. Ворота нашей команды будет защищать голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

В состав не попал форвард СКА Кирилл Марченко, а 20-летний нападающий из «Авангарда» Арсений Грицюк начнет встречу во втором звене.

Состав команды выглядит следующим образом:

Начало матча Россия — Чехия — в 15.30 по московскому времени. Здесь можно смотреть прямую трансляцию игру.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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