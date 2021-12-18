«С положительной стороны смотрю на игру сборной России». Борис Михайлов — о матче Кубка Первого канала с Чехией
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча Кубка Первого канала Россия — Чехия. Игра пройдет сегодня, 18 декабря.
«Я с положительной стороны смотрю на игру сборной России на Кубке Первого канала. Мне матчи понравились, где-то мы проявили себя лучше, где-то чуть хуже. Игры проходят с интересом, в системе и активно, но ошибки неизбежны. Что касается тренерского штаба, оценку деятельности Жамнова дадут только результаты», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».
Михайлов также выразил мнение, что игра с Чехией будет сложной для россиян.
«Встреча с Чехией будет сложной, с ними у нас всю историю были самые трудные встречи. Если мы первые забросим — нам будет легче. Если чехи забросят — нам будет сложнее. Будем смотреть и желать того, чтобы наши первые забили и довели встречу до победы. Также я думаю, что в нашей сборной еще появятся новые люди», — сказал Михайлов.
Матч Россия — Чехия начнется в 15.30 по московскому времени. Ранее команда Алексея Жамнова выиграла у Канады (4:3) и победила Швецию (1:0).
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4549285-b-mihajlov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-mezhdu-rossiej-i-chehiej-na-kubke-pervogo-kanala.html
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