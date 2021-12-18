Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов поделился ожиданиями от матча Кубка Первого канала Россия — Чехия. Игра пройдет сегодня, 18 декабря.

«Я с положительной стороны смотрю на игру сборной России на Кубке Первого канала. Мне матчи понравились, где-то мы проявили себя лучше, где-то чуть хуже. Игры проходят с интересом, в системе и активно, но ошибки неизбежны. Что касается тренерского штаба, оценку деятельности Жамнова дадут только результаты», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Михайлов также выразил мнение, что игра с Чехией будет сложной для россиян.

«Встреча с Чехией будет сложной, с ними у нас всю историю были самые трудные встречи. Если мы первые забросим — нам будет легче. Если чехи забросят — нам будет сложнее. Будем смотреть и желать того, чтобы наши первые забили и довели встречу до победы. Также я думаю, что в нашей сборной еще появятся новые люди», — сказал Михайлов.

Матч Россия — Чехия начнется в 15.30 по московскому времени. Ранее команда Алексея Жамнова выиграла у Канады (4:3) и победила Швецию (1:0).