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Россия — Чехия: видеотрансляция матча Кубка Первого канала

10:15
Андрей Чибисов и Егор Коршков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Чибисов и Егор Коршков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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19 декабря сборная России проведет матч против Чехии на Кубке Первого канала. Начало встречи — в 15.30 (мск). Турнир проходит в Москве.

Команда Валерия Брагина ранее одержала победу над шведами (4:3 Б). Россияне с двумя очками располагаются на втором месте в турнирной таблице своей группы. Чехия — четвертая строчка и 0 баллов.

Следить за матчем Россия — Чехия можно на сайте «СЭ» с помощью онлайн-трансляции. Видеотрансляции будут доступны на Первом канале и сайте ФХР.

Видеотрансляция встречи Россия — Чехия

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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