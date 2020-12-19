19 декабря сборная России проведет матч против Чехии на Кубке Первого канала. Начало встречи — в 15.30 (мск). Турнир проходит в Москве.

Команда Валерия Брагина ранее одержала победу над шведами (4:3 Б). Россияне с двумя очками располагаются на втором месте в турнирной таблице своей группы. Чехия — четвертая строчка и 0 баллов.

Следить за матчем Россия — Чехия можно на сайте «СЭ» с помощью онлайн-трансляции. Видеотрансляции будут доступны на Первом канале и сайте ФХР.

Видеотрансляция встречи Россия — Чехия