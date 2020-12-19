Россия обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России в своем втором матче на Кубке Первого канала обыграла команду Чехии со счетом 4:1.

У россиян отличились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дубль).

В составе сборной Чехии гол забил Лукаш Седлак.

Напомним, в первом матче Россия обыграла Швецию по буллитам — 4:3, а Чехия проиграла Финляндии (3:4).

Россия занимает первое место. Встреча с Финляндией пройдет завтра.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия — Чехия — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Бурдасов — 1 (Самонов, Ожиганов), 6:54 — 1:0. Кузьменко — 2 (Морозов), 9:44 — 2:0. Седлак — 1 (Ленц, Скленичка), 15:11 — 2:1. Мамин — 1 (А. Марченко, Чибисов), 40:50 — 3:1. Мамин — 2 (п.в.), 57:08 — 4:1.

Нереализованный буллит: Чибисов (Россия), 55:03 (Вратарь).

Вратари: Самонов — Вилл (56:32 — 57:08).

Штраф: 8 — 22.

Броски: 23 (6+5+0) — 34 (11+13+10).

Судьи: Наумов, Ромасько.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».