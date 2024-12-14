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Сегодня, 13:00

Россия — Белоруссия: смотреть матч Кубка Первого канала 2024

Россия и Белоруссия встретятся в матче Кубка Первого канала
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Сборная России / ФХР, Telegram

Сборные России и Белоруссии встречаются в матче Кубка Первого канала в субботу, 14 декабря. Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 14.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет Первый канал. Трансляция на ТВ начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте 1tv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции канала.

Ключевые события игры России и Белоруссии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В четверг Россия выиграла стартовый матч Кубка Первого канала-2024 у команды звезд мира КХЛ (легионеров клубов лиги) — 4:1, а Белоруссия победила Казахстан — 3:1.

До 2022 года Кубок Первого канала был частью Еврохоккейтура, этот предновогодний турнир в третий раз проходит отдельно после отстранения россиян и белорусов решением Международной федерации хоккея.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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