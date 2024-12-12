Роман Ротенберг призвал журналистов смотреть матчи внимательно, а не «стоя в буфете»

Главный тренер команды «Россия 25» поделился впечатлениями от матча против сборной мира КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала.

— Мне было 6 лет в 1986 году, я смотрел игру [команды] Кинэна (главный тренер сборной мира КХЛ — Прим. «СЭ»). В тот момент я не мог представить, что мне выпадет честь быть рядом с такими великими тренерами и игроками... В жизни все возможно, если верить в свою мечту, в команду. Сегодня все сработали сообща. У нас лучше, чем в США и Канаде. Это подтвердили коллеги из ОАЭ. У нас лучше арены, лучше игроки. Все писали, что сборная мира обыграет Россию. Обыграли? Факты...

Кроме того, специалист высказал свои претензии к работе репортеров на хоккейных матчах.

— Вы смотрели [матч] внимательно, а не как бывает: журналисты [находятся] в буфете, а потом задают вопросы по игре? Хочу обратиться к представителям СМИ, чтобы они смотрели игру. Буфет — после! Мы нанесли 40 бросков, создали много моментов.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.