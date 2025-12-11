Роман Ротенберг предложил построить арену в Новосибирске на 25 тысяч зрителей

Главный тренер сборной России Роман Ротенберг предложил построить в Новосибирске новую хоккейную арену на 25 тысяч человек.

«Я слышал, что не все попали на арену. Значит, надо задуматься здесь, в Новосибирске, о строительстве новой арены на 25 тысяч. Но это в будущем. На самом деле, это замечательная арена, здесь отличный лед. Поэтому очень рады быть здесь, в Новосибирске», — сказал Ротенберг.

11 декабря «Сибирь Арена» принимала матчи сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала в формате 3х3 — против Белоруссии (6:2) и Казахстана (4:1). Вместимость арены в Новосибирске — около 11 500 человек.