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Ротенберг: «Очень многое улучшили на «СКА Арене»

Алексей Михайлов
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал об изменениях на «СКА Арене».

«Мы провели огромную работу. Очень благодарны «СКА Арене». Здесь теперь совершенно новые борта. До этого были другие борта — итальянские. В нашем понимании Италия и хоккейные борта — понятия несовместимые. Сейчас идет отечественное производство наших бортов, и мы видим огромную разницу в отскоках шайбы. Это влияет на все. Это очень важно. Также улучшили качество льда, воздух — дышится лучше. По освещению еще поработаем, чтобы не слепило.

Очень многое улучшили, и очень многое сейчас, уже в процессе, параллельно, мы улучшаем. Работаем совместно, сообща, все вместе, чтобы мы имели возможность провести нашу следующую игру СКА — «Локомотив» здесь», — сказал Ротенберг.

«СКА Арена» примет матчи Кубка Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря.

Роман Ротенберг
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