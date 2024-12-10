Ротенберг: «Сборная «Россия 25» на 100 процентов готова к следующей игре»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал тренировку национальной команды перед стартом Кубка Первого канала на «СКА Арене».

«Сначала мы отработали спецбригады. Это очень важно. Бригада меньшинства, бригада большинства. Мы довольны, как ребята отработали, с самоотдачей. В первой части отработали в игровом ритме — как одна игра, если взять по нагрузке. Дальше был перерыв, отработали тактические детали. 50 процентов состава — это игроки СКА, остальные 50 процентов — из других команд. Но есть ребята, которые уже были в сборной, поэтому многим ребятам игровая схема знакома, но мы очень много уже поменяли с прошлого сезона, мы постоянно идем вперед. Много деталей мы поменяли. Сегодня мы отработали все детали на льду, все детали нашей тактики: работу в первом периоде, во втором, в третьем, с учетом всех микронюансов. Мы очень рады тому, как самоотверженно ребята отработали всю тренировку. Мы сейчас на 100 процентов готовы к следующей игре», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».