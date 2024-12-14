Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 17:50

Третьяк: «Надеюсь, если мы будем играть на чемпионате мира, Белоруссия многим потрепет нервы будь здоров»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об уровне сборной Белоруссии по хоккею.

— У нас есть контакты и с молодежной, и с юношескими, и с детскими командами [Белоруссии]. И, конечно, вот эти выездные матчи в мае, они дают знать, что они подтягиваются, их уровень стал очень высоким. Я надеюсь, что и дальше, если мы будем играть на чемпионате мира, они еще многим командам потрепят нервы будь здоров. Конечно, когда ты играешь с сильным соперником, ты тянешься к нему, учишься, приобретаешь опыт.

В субботу, 14 декабря, «Россия 25» в овертайме победила команду Белоруссии в матче Кубка Первого канала (4:3).

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Владислав Третьяк
Читайте также
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Президентом Грузии избран Кавелашвили
Президентом Грузии стал бывший футболист Кавелашвили
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг усомнился, что СКА может стать базовым клубом сборной

Ротенберг — о решении судей по фолу на Кузьмине: «Может, им не ту кассету дали? Чистейший удар в голову»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости