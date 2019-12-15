Пресс-служба сборной Чехии — об инциденте с гимном: «Это ошибка, которую нельзя исключать»
15 декабря 2019, 23:34
Пресс-служба сборной Чехии прокомментировала инцидент с гимном на матче Кубка Первого канала.
Организаторы по ошибке включили вместо чешского гимна казахстанский.
— Это ошибка, которую нельзя исключать, он может случиться, — приводит слова пресс-секретаря сборной Чехии Зденека Цикмунда idnes.cz. — К счастью, наши болельщики были более опытными в технических проблемах.
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