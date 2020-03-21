Представитель сборной Канады дисквалифицирован на год. Он не дал взять допинг-пробу у хоккеиста на Кубке Первого канала-2017

Спортивный арбитражный суд утвердил дисквалификацию вице-президента по хоккейным операциям Федерации хоккея Канады Скотта Сэлмонда на год за нарушение антидопинговых правил. Он не дал взять допинг-пробу у одного из игроков сборной Канады, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Инцидент произошел в декабре 2017 года на Кубке Первого канала в Москве. Разбирательства пот этому делу длились долгое время. Сэлмонд довольно быстро получил дисквалификацию, но подавал апелляцию на это решение. В конце концов, CAS принял сторону ИИХФ. Срок дисквалификации функционера истекает 31 мая 2020 года.

В Кубке первого канала-2017 приняли участие шесть команд. Помимо традиционных участников Евротура — России, Швеции, Финляндии и Чехии в турнире сыграли национальные сборные Канады и Южной Кореи. Канадцы выиграли только один матч из трех, победителем турнира стала сборная России.