Плющев считает, что Кинэн и Пелино во главе сборной КХЛ — пиар

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Майка Кинэна и Майка Пелино тренера Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

«У нас есть тренеры, которые владеют английским и могут возглавить сборную легионеров КХЛ. Не знаю, почему выбор пал именно на Кинэна и Пелина. Видимо, больше для пиара. Видимо, есть большие деньги — не за пирожки же они приедут. Конечно, интересно посмотреть на эту команду, получится срез иностранцев в сравнении с нашими хоккеистами. Все-таки в КХЛ представлены далеко не лучшие хоккеисты мира, поэтому правильнее — сборная легионеров КХЛ. Но увидеть их в деле в любом случае будет интересно», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.