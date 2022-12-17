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Ротенберг — о хоккее 3х3: «Многие люди прислали мне сообщения, что им нравится формат»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал посещаемость первого международного турнира по хоккею 3х3, который прошел в Москве 16 декабря. Игры посетили 10083 зрителя.

— Я не удивлен посещаемостью турнира по хоккею 3х3, — сказал Ротенберг. — Мы получили хорошие отзывы. Многие люди, которые раньше не ходили на хоккей, прислали мне сообщения, что им очень нравится формат. Это совершенно новая аудитория. Мы расширяем нашу аудиторию и привлекаем новых болельщиков, что хорошо для нас. Мы конкурируем со всеми видами спорта в индустрии развлечений, так же, как и с театром, кино. Нам надо выиграть честную конкуренцию за счет нашего продукта. Выиграть, как в спорте, как в хоккее. Мы можем сделать это за счет хоккея 3х3. Это совершенно новый продукт, который мы можем еще улучшить.

Победителем международного турнира по хоккею 3х3 стала сборная Белоруссии. Команда России заняла третье место.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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В ФХР надеются, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований станут традиционными
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