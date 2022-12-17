Ротенберг — о хоккее 3х3: «Многие люди прислали мне сообщения, что им нравится формат»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал посещаемость первого международного турнира по хоккею 3х3, который прошел в Москве 16 декабря. Игры посетили 10083 зрителя.

— Я не удивлен посещаемостью турнира по хоккею 3х3, — сказал Ротенберг. — Мы получили хорошие отзывы. Многие люди, которые раньше не ходили на хоккей, прислали мне сообщения, что им очень нравится формат. Это совершенно новая аудитория. Мы расширяем нашу аудиторию и привлекаем новых болельщиков, что хорошо для нас. Мы конкурируем со всеми видами спорта в индустрии развлечений, так же, как и с театром, кино. Нам надо выиграть честную конкуренцию за счет нашего продукта. Выиграть, как в спорте, как в хоккее. Мы можем сделать это за счет хоккея 3х3. Это совершенно новый продукт, который мы можем еще улучшить.

Победителем международного турнира по хоккею 3х3 стала сборная Белоруссии. Команда России заняла третье место.