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Сегодня, 16:45

Пелино рассказал, как КХЛ пригласила его тренировать на Кубке Первого канала

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Канадский тренер Майк Пелино в интервью «СЭ» прокомментировал приглашение в тренерский штаб сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

— Кто пригласил вас в тренерский штаб сборной мира КХЛ?

— На нас вышли представители лиги и спросили, готовы ли мы войти в тренерский штаб.

— Что думаете о формате турнира?

— За годы своей тренерской работы я поучаствовал во многих турнирах. Я был на чемпионатах мира, Кубке Шпенглера и, наверное, на 50 других различных соревнованиях. У меня хороший опыт на подобных краткосрочных турнирах, когда команда собрана из разных клубов. Я тренировал сборные Канады и Италии, работал с молодежными командами. Так что, уверен, буду чувствовать себя комфортно.

Майк Пелино станет помощником Майка Кинэна в&nbsp;сборной мира на&nbsp;Кубке Первого канала. «Люблю слушать гимн России. Ваша страна напоминает мне родину». Тренер-чемпион из Канады счастлив приглашению из КХЛ

— Майк Кинэн и Майк Пелино снова вместе — звучит многообещающе. Что для вас значит снова работать с ним в России на новом турнире?

— Это замечательно. Кинэн — один из величайших тренеров в истории не только хоккея, но и всего спорта. Считаю его выдающимся тренером. Это большая возможность для меня — снова поработать с ним, особенно в России, где у нас был замечательный сезон-2013/14 с «Металлургом». Мы надеемся снова пережить те славные дни.

КХЛ
Майк Пелино
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