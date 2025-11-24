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24 ноября 2025, 17:57

Виктор Козлов вошел в штаб Романа Ротенберга в сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала-2025

Определился тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала-2025
Руслан Минаев
Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стал известен тренерский штаб сборной «Россия 25» для участия в Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

В него вошли — Константин Шафранов («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салавата Юлаев»), Альберт Лещев («Сибири»), Евгений Корешков («Трактор»), Андрей Царев («Сочи»), Алексей Бабинцев («Динамо», Санкт-Петербург), Антон Бут («Локомотив»), а также заслуженный мастер спорта Максим Соколов, Александр Трошин и Матвей Кондратьев. Главный тренер команды — Роман Ротенберг.

13 ноября определился окончательный состав национальной команды.

В Кубке Первого канала сборная России сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).

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Сборная России по хоккею
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